Britu ministri pieķer bezkaunīgā liekulībā, kas viņai maksā amatu
Lielbritānijas parlamentārā valsts ministre bezpajumtnieku lietās Rušanara Ali atkāpusies no amata pēc tam, kad kļuva zināms, ka viņa ievērojami pacēlusi īres maksu savā namīpašumā.
Laikraksts I-Paper ziņoja, ka viņa devusi četriem īrniekiem četrus mēnešus laika, lai izvāktos no viņas Londonas nama, un dažas nedēļas pēc tam to izīrējusi atkal, paceļot mēneša maksu par vairāk nekā 700 britu mārciņām (807 eiro).
Vairākas apvienības, kas rīko kampaņas bezpajumtnieku aizstāvībai, un parlamenta opozīcijas deputāti pauda, ka Ali jāatkāpjas no amata, un viņa “ar smagu sirdi” iesniedza atlūgumu.
Bangladešā dzimusī Leiboristu partijas biedre Ali 2010. gadā kļuva par pirmo britu parlamentā ievēlēto bangladešieti un vienu no pirmajām ievēlētajām musulmaņu sievietēm.