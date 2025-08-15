Zināms, cik maksā Lavrova provokatīvais džemperītis, kurā viņš ieradās Aļaskā
Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs ieradās viesnīcā Ankoridžā, kur paredzētas sarunas starp ASV un Krievijas līderiem, dizainera džemperī ar uzrakstu "CCCP" jeb latviski - "PSRS".
Lavrovs izkāpa no automašīnas un devās uz viesnīcu, kurā uzturēsies vizītes laikā. Zem viņa melnās vestes bija redzama daļa uzraksta, kas atgādina "PSRS". Līdzīgu apģērbu piedāvā Krievijas apģērbu zīmols "SelSovet", kas dibināts 2017. gadā Čeļabinskā. Saskaņā ar zīmola mājaslapu šāds džemperis maksā 10 990 rubļu (aptuveni 117 eiro).
Lavrov trolling everyone by showing up in Anchorage wearing a CCCP sweat shirt. (source: https://t.co/hRbiulaAOx) pic.twitter.com/IpHR7KRSqa— Mike Eckel (@Mike_Eckel) August 15, 2025
Sarunā ar medijiem Krievijas ārlietu ministrs atzīmēja, ka iepriekš jau ir bijis Aļaskā.
Kā iepriekš vēstīts, Ankoridžā, Aļaskas štatā, piektdien notiks ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina tikšanās Elmendorfa-Ričardsona armijas bāzē. Plānots, ka pušu sarunas sāksies plkst.11.30 pēc vietējā laika jeb plkst.22.30 pēc Latvijas laika.
Nedēļas laikā ir izskanējušas vairākas versijas, ko Tramps un Putins tikšanās laikā varētu pārrunāt. Viena no versijām ir, ka Tramps varētu piedāvāt Putinam piekļuvi Aļaskas dabas resursiem un daļēju sankciju atcelšanu Krievijas aviācijas rūpniecībai apmaiņā pret kara izbeigšanu Ukrainā.
Tāpat Tramps apsver iespēju Krievijai piešķirt piekļuvi dabas resursiem Beringa šaurumā, kā arī varētu piedāvāt Putinam piekļuvi retzemju minerāliem Ukrainas teritorijās, ko pašlaik okupējusi Krievija.