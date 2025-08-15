Haibaras Pahtūnhvas provincē 24 stundu laikā miruši vismaz 23 cilvēki, bet septiņi cilvēki gājuši bojā Pakistānas Kašmiras daļā.
Šodien 10:51
Pakistānā postošās lietavas ir prasījušas 30 dzīvības
Spēcīgu lietusgāžu izraisītos plūdos un zemes nogruvumos Pakistānā aizvadītajā diennaktī gājuši bojā vismaz 30 cilvēki un daudzi citi iesprostoti sagruvušu ēku drupās, piektdien paziņojušas varasiestādes.
Meteoroloģijas dienests prognozē, ka Pakistānas ziemeļrietumos turpināsies spēcīgas lietavas, brīdinot cilvēkus būt uzmanīgiem.