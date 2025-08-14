Tramps pauž pārliecību, ka piektdien gaidāmās sarunas ar Putinu necietīs neveiksmi
Amerikas Savienoto Valstu (ASV) prezidents Donalds Tramps norādījis, ka iespēja, ka piektdien Aļaskā gaidāmās sarunas ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu par Ukrainu varētu ciest neveiksmi, ir salīdzinoši mazas.
"Šī tikšanās ir gatavošanās otrai tikšanās reizei. Pastāv 25% varbūtība, ka tā nebūs veiksmīga," Tramps sacīja radiostacijai "Fox News Radio". Tāpat Tramps norādīja, ka viņaprāt Putins dodas uz Aļasku ar nolūku panākt vienošanos par karadarbības izbeigšanu Ukrainā.
"Es domāju, ka viņš to izdarīs. Un mēs to uzzināsim, es to uzzināšu pavisam drīz," sacīja ASV prezidents. Tramps piebilda - ja tikšanās noritēs veiksmīgi, viņš piezvanīs Eiropas līderiem un Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim, lai vienotos par otro tikšanos, kas varētu notikt "dažādās vietās", arī Aļaskā.
"Otrā tikšanās būs ļoti, ļoti svarīga, jo tajā tiks noslēgta vienošanās," sacīja prezidents. Tramps piebilda, ka "nebūtu slikti", ja viņš un Putins pēc tikšanās runātu ar žurnālistiem, bet, ja viss nenotiks saskaņā ar plānu, viņš nerīkos kopīgu preses konferenci, bet gan pats uzrunās žurnālistus pirms došanās uz Vašingtonu.