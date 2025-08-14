Kremlis atklāj Putina un Trampa plānoto sarunu tematus un norises kārtību
ASV prezidents Donalds Tramps un Krievijas diktators Vladimirs Putins apspriedīs veidus, kā noregulēt Ukrainas konfliktu, ceturtdien apstiprinājis Putina palīgs Jurijs Ušakovs.
"Visiem droši vien skaidrs, ka galvenais temats būs Ukrainas krīzes atrisināšana," paziņoja Ušakovs, runājot par piektdien Aļaskā gaidāmo samitu. Tā būs pirmā ASV un Krievijas līderu tikšanās kopš 2021.gada.
"Protams, tiks apspriesti arī plašāki jautājumi par miera un drošības nodrošināšanu, kā arī aktuālie starptautiskie un reģionālie jautājumi," viņš piebilda.
Plānots, ka Putina un Trampa sarunas Aļaskā sāksies plkst.11.30 pēc vietējā laika (plkst.22.30 pēc Latvijas laika), paziņoja Ušakovs.
Sarunās piedalīsies tikai abi līderi un viņu tulki, bet pēc tam plānotas sarunas starp abu valstu delegācijām, atklāja Ušakovs. Krievijas delegācijā būs ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, aizsardzības ministrs Andrejs Belousovs, finanšu ministrs Antons Siluanovs un Putina īpašais pārstāvis Kirils Dmitrijevs.
Pēc Putina un Trampa sarunām plānota abu līderu kopīga preses konference, kurā viņi "apkopos sarunas rezultātus", paziņoja Ušakovs.
Tā būtu pirmā kopīgā ASV un Krievijas līderu preses konference kopš 2018.gada, kad Tramps un Putins tikās Helsinkos.