Varētu likties neticami, bet tā ir realitāte: absurdākie likumi Vācijā
Vācija ir slavena ne tikai ar automašīnām un alu, bet arī ar milzīgu noteikumu, normatīvo aktu un likumu skaitu, kas palīdz uzturēt kārtību. Taču ne visi likumi ir jēgpilni un pamatoti. Daži no tiem sākotnēji šķiet smieklīgi, pārlieku stingri vai pat absurdi.
Gandrīz neviens nav dzirdējis par tiesas procesu, kas saistīts ar aizliegumu žāvēt jūrascūciņas mikroviļņu krāsnī. Šī tēma aktīvi tika apspriesta sociālajos tīklos. Patiesībā nekādu procesu šajā jautājumā nav bijis, un nav arī tiesisku pamatu sodīt par grauzēju žāvēšanu mikroviļņu krāsnī, raksta DW.
Atšķirībā no šī "baumu stāsta", daži smieklīgie interneta mēmi izrādās patiesība. Piemēram, daudzās valstīs pastāv unikāli, dažkārt pat absurdi likumi, kuru neievērošana var radīt ne tikai atbildību, bet arī "slavu" internetā. Šeit ir daži no Vācijas likumiem, kas var izraisīt ne tikai smaidu, bet arī soda naudu.
Aizliegums lietot krāsainus lietussargus
Autovadītāja tiesību atņemšana par braukšanu ar velosipēdu reibumā un aizliegums veikt trokšņainus darbus, piemēram, remontu vai zāles pļaušanu, svētdienās - tas nav tas, par ko būtu jāsmejas, lai gan daži tūristi to var uzskatīt par smieklīgu. Vācieši augstu vērtē savu drošību un iespēju vismaz reizi nedēļā atpūsties klusumā.
Varētu domātm, ka saulessargu krāsām pilsētas ielās nav nekādas nozīmes. Bet ne Bad-Zodenas-Allendorfas pilsētiņā Hesenes federālajā zemē. Saskaņā ar Vecpilsētas nolikumu, lietussargiem viesnīcās, kafejnīcās un restorānos jābūt bēšā, smilškrāsā vai pasteļtoņos. Tas pats attiecas arī uz spilveniem uz krēsliem. Tiek uzskatīts, ka tikai šīs krāsas ir harmonijā ar vēsturiskajām ēkām. Par spilgtu krāsu ielu lietussargu izmantošanu šajā idilliskajā vietā var sodīt ar naudas sodu līdz pat 15 tūkstošiem eiro.
Baložu barošana
Atšķirībā no vasaras lietussargiem, baloži ir neatņemama pilsētas ainavas daļa visu gadu. Tomēr viedokļi par to, vai tos vajadzētu barot, atšķiras. Vācijā nav kopēja likuma, kas aizliegtu putnu barošanu. Tomēr baloži tiek uzskatīti par slimību pārnēsātājiem. Tāpēc pilsētas administrācija var liegt dot tiem ēdienu.
Aizliegums barot baložus darbojas vairākos Hamburgas, Štutgartas, Brēmenes un daudzu citu pilsētu rajonos. Lai nesanāktu liels naudas sods, ieteicams pievērst uzmanību zīmēm, bet, ja rodas šaubas, izlasīt noteikumus attiecīgās pilsētas mājaslapā.
Likums par to, kas neeksistē
Lai izpildītu vienu no Eiropas direktīvām un izvairītos no dienas soda aptuveni 800 tūkstošu eiro apmērā, federālās zemes Brandenburga, Brēmene, Hamburga, Mēklenburga-Priekšpomerānija un Šlēsviga-Holšteina ieviesa likumu, kas regulē trošu ceļu ekspluatāciju un uzraudzību. Tas ir diezgan dīvaini, jo šajās zemēs pagaidām nav neviena trošu ceļa, kas paredzēts cilvēku pārvadāšanai. Piemēram, Mēklenburgā-Priekšpomerānijā augstuma starpības ir minimālas, un augstākā vieta atrodas mazāk nekā 200 metru augstumā virs jūras līmeņa.
"Pāri tiltam" - atsevišķi
Interesanta vadlīnija gājējiem ir ietverta Vācijas Ceļu satiksmes noteikumu (StVO) 27. pantā. Tajā ir aizliegts soļot pa tiltu. Tas nepieciešams, lai novērstu tilta sabrukšanu vibrācijas dēļ. Šis noteikums tika ieviests vācu valdības rīkojumā pēc tam, kad 1831. gadā Lielbritānijā sabruka tilts rezonanses dēļ, ko, kā tiek uzskatīts, izraisīja 74 karavīri, kas šķērsoja tiltu soļojot.
Savukārt citā šī paša likuma pantā ir aizliegts braukt ar velosipēdu pa vienīgo Vācijas salu atklātajā jūrā Helgolandu. Tādēļ uzņēmumi, kas īrē velosipēdus un aktīvi piedāvā šos pakalpojumus Ziemeļjūras salās, šeit ir pārgājuši uz elektriskajiem skrejriteņiem.
Kaili pie stūres
Ikviens zina, ka braukt ar auto basām kājām kategoriski neiesaka. Taču braukt kailam pie stūres un atrasties salonā ir atļauts. Automobilis tiek uzskatīts par privātu īpašumu, tāpat kā māja vai dzīvoklis, un tajā var izskatīties, kā vien pašam tīk.
Taču izkāpt no automašīnas kailam jau nav atļauts. Par atrašanos publiskās vietās bez apģērba var piemērot administratīvo sodu. Starp citu, sauļoties kailam savā dārzā vai uz balkona ir atļauts tikai tad, ja to neredz kaimiņi. Pretējā gadījumā šāds sabiedriskās kārtības pārkāpums var beigties ar tiesvedību un pat izlikšanu no dzīvokļa.
Bīstamie spilveni
Pat tie, kas atrodas savās četrās sienās, pakļauj sevi riskam, ja uzmanīgi ieskatās vēl vienā dīvainā likumā. Saskaņā ar Vācijas Kriminālkodeksa 177. pantu, par bīstamu priekšmetu var tikt uzskatīts... spilvens, nolēma Federālā tiesu palāta. Jebkura lieta, ko izmanto smagas miesas bojājumu nodarīšanai cilvēkam, var tikt klasificēta arī kā ierocis. Noteiktos apstākļos - arī spilvens.
Piemēram, to var izmantot, lai savainotu kādu jokojoties ar spilveniem. Bet, ja kāds nolemj to izmantot nosmacēšanas nolūkos, tas var kļūt par slepkavības ieroci. Tomēr, neraugoties uz potenciālo bīstamību, vienkārša spilvena mētāšana cilvēkam parasti neizraisa apsūdzības.
Aizliegumi stādīt kokus futbola laukumos, būvēt smilšu pilis, kas pārsniedz 30 centimetrus, mazgāt automašīnas pie mājas un valkāt peldkostīmus pirtī...
Lai gan lielākā daļa noteikumu bez šaubām balstās uz veselo saprātu un atspoguļo vācu kultūru, kur ļoti svarīga ir cieņa pret privāto dzīvi, sabiedrisko kārtību un noteikumu ievērošanu, parastie iedzīvotāji uzskata, ka likumdevējiem būtu vērts regulāri pārskatīt šo noteikumu praktisko vērtību un, pirmkārt, formulējumus.