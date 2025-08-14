"Ukrainas dalība Eiropas Savienībā nav labdarība, bet nopietns pienākums," uzsver Latvijas vēstnieks Pildegovičs
Ukraina pieder Eiropas Savienības (ES) valstu saimei, intervijā LTV raidījumam "Rīta panorāma" teica jaunais Latvijas vēstnieks Ukrainā Andrejs Pildegovičs.
Viņš uzsvēra, ka Ukrainas dalība ES ir ilgtermiņa investīcija Eiropas drošībā, taču tā nav labdarība - dalība uzliek nopietnus kritērijus un pienākumus. Latvija neuzskata, ka dažādi kritēriji būtu jāpielāgo dažādiem reģioniem vai valstīm, un uzsver, ka paplašināšanās nedrīkst apdraudēt ES spēju funkcionēt, budžeta stabilitāti un politikas standartus.
Viņš arī norādīja, ka Latvija nevēlas mākslīgu kavēšanos un cer uz Ukrainas mobilizāciju un rīcībspēju. Viņš atgādināja, ka Latvijas ministri un eksperti regulāri apmeklējot Ukrainu, lai dalītos pieredzē un stiprinātu sadarbību.
Pildegovičs arī uzsvēra Latvijas uzdevumu saliedēt Eiropas valstis, lai to viedoklis būtu vienots.
Jau ziņots, ka Latvijas vēstnieks Ukrainā būs Pildegovičs, kurš darbu ārlietu dienestā sāka 1994.gadā, ieņemot ĀM Centrālāzijas vecākā referenta amatu Āzijas un Āfrikas valstu nodaļā, vēlāk arī vadīja šo nodaļu.
Viņš ir bijis ministrijas preses sekretārs. No 2000.gada līdz 2007.gadam strādājis Valsts prezidenta kancelejā - gan kā Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas padomnieks ārlietu jautājumos, gan arī kā prezidenta kancelejas vadītājs. Pildegovičs pildījis ĀM politiskā direktora, kā arī no 2013.gada līdz 2018.gadam - valsts sekretāra pienākumus.
Kā vēstnieks Latvijas intereses pārstāvējis ASV, ANO Ņujorkā, bijis nerezidējošais vēstnieks Meksikā. No 2023.gada augusta līdz Latvijas ievēlēšanai ANO Drošības padomē 2025.gada jūlijā Pildegovičs bijis Latvijas kandidatūras ANO Drošības padomē sekretariāta vadītājs Rīgā.
Par darba ieguldījumu apbalvots ar Ministru kabineta Atzinības rakstu un Triju Zvaigžņu ordeni. Pildegovičs ir Latvijas Nacionālo bruņoto spēku rezerves kareivis.
Vēstnieks Pildegovičs beidzis Sanktpēterburgas Valsts Universitātes Austrumu fakultāti, diplomāta studijas apguvis Oksfordas Universitātē, kā arī papildinājis zināšanas Hūvera institūta diplomātu apmācības programmā. Pildegovičs amatā nomaina Ilgvaru Kļavu, kurš bija Latvijas vēstnieks Ukrainā kopš 2021.gada.