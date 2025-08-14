Tramps norāda, ka neplāno runāt par Ukrainas teritoriju sadali ar Putinu
ASV prezidents Donalds Tramps Eiropas līderiem norādījis, ka neplāno šonedēļ apspriest potenciālos teritorijas dalīšanas jautājumus ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu.
ASV prezidents šo komentāru izteica sarunā ar līderiem trešdien, kā to norādījušas divas Eiropas amatpersonas un trīs citi avoti, kuri bija iepazīstināti ar sarunu. Tramps sacīja, ka viņa mērķis sarunās ar Putinu ir panākt pamieru Ukrainā.
Sarunās piedalījās arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, un ziņojumi liecina, ka dažiem radās iespaids, ka Tramps nav optimistisks par piektdienas tikšanos.
Jau ziņots, piektdien ASV Aļaskas štatā gaidāms Trampa un Putina samits, kas būs pirmā ASV un Krievijas līderu tikšanās kopš 2021.gada.
"Ja pirmā noritēs labi, mēs ātri sarīkosim otro (..). Es gribētu to izdarīt gandrīz nekavējoties, un mums būs ātra otrā tikšanās starp prezidentu Putinu un prezidentu Zelenski un mani, ja viņi vēlēsies, lai es piedalos," žurnālistiem sacīja Tramps.