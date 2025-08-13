"Es piektdien tiekos ar Putinu Krievijā" - Tramps piemirst, ka Aļaska ir Amerikā. Viņa komentāru skaidro preses sekretāre
Baltā nama preses sekretāre Kerolaina Levita otrdien mēģināja izskaidrot, kāpēc ASV prezidents Donalds Tramps divas reizes paziņoja, ka gatavojas doties uz Krieviju piektdien, lai tiktos ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, ziņo “Daily Mail”.
Levita, atbildot uz jautājumiem preses konferencē pirmdien, paskaidroja, ka tikšanās notiks Aļaskā, neskatoties uz prezidenta teikto. "Varbūt nākotnē ir plāni doties uz Krieviju, bet piektdien prezidents tiksies ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu Aļaskā, kā jūs zināt," viņa sacīja.
Tomēr pirmdien preses konferencē Tramps norādīja, ka piektdien dosies uz Krieviju. "Ziniet, es iešu tikties ar Putinu. Es piektdien došos uz Krieviju," Tramps sacīja, un tika uzskatīts, ka prezidents kļūdījās. Bet pēc tam viņš to atkārtoja otrreiz. "Mēs dosimies uz Krieviju. Tas būs liels notikums," viņš sacīja vēlāk preses konferencē.
Ir spekulācijas, ka Tramps apzināti nenosaucis Aļasku par Krieviju, jo Alaskas štats sākotnēji bija Krievijas teritorija, pirms ASV to iegādājās 1867. gadā par 7,2 miljoniem dolāru.
Tomēr Levita konkrēti norādīja, ka šobrīd netiek plānots, ka Tramps dosies uz Krieviju.
Jau ziņots, ka piektdien ASV Aļaskas štatā gaidāms Trampa un Putina samits, kas būs pirmā ASV un Krievijas līderu tikšanās kopš 2021. gada.