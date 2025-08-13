Lietuvas valdība izsludina valsts mēroga ekstremālo situāciju
as valdība lietavu nodarītā kaitējuma lauksaimniekiem dēļ trešdien izsludināja valsts mēroga ekstremālo situāciju.
Lietuvas valdība izsludina valsts mēroga ekstremālo situāciju

Lietuvas valdība lietavu nodarītā kaitējuma lauksaimniekiem dēļ trešdien izsludināja valsts mēroga ekstremālo situāciju.

Zemkopības ministrija norādījusi, ka ekstremālās situācijas izsludināšana ļaus nepiemērot sankcijas lauku saimniecībām, kuras ārkārtējo apstākļu dēļ nespēj izpildīt savas saistības.

Līdz šim šādu pašu iemeslu dēļ ekstremālo situāciju bija izsludinājušas 13 Lietuvas pašvaldības. Jau ziņots, ka arī Latvijas Ministru kabinets pagājušajā nedēļā izsludināja ārkārtējo situāciju lauksamniecībā.

