Zelenskis ieradies Berlīnē, lai piedalītos sarunās ar Eiropas līderiem un Trampu
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ieradies Berlīnē, lai piedalītos svarīgās sarunās ar Eiropas līderiem un ASV prezidentu Donaldu Trampu, pirms Baltā nama saimnieka tikšanās ar Krievijas vadītāju Vladimiru Putinu šī gada 16. augustā.
Zelenskis, kurš nesaņēma uzaicinājumu uz Trampa un Putina samitu Aļaskā, uzsver, ka šī tikšanās nevar būt tikai vienošanās starp Trampu un Putinu, bet tajā ir jāņem vērā arī Ukrainas iedzīvotāju intereses. “Šīs sarunas ir par Ukrainas nākotni, un mūsu mērķis ir nodrošināt, lai mēs netiktu maldināti,” ierodoties Berlīnē sacīja Zelenskis.
Tikmēr Krievija turpina intensīvas kaujas Ukrainas austrumos un pēdējās dienās agresorvalsts spēki ir veikuši izrāvienu Doņeckas apgabalā. Ukrainas varas iestādes jau ir paziņojušas par nepieciešamību evakuēt civiliedzīvotājus, īpaši bērnus, no apdraudētajām apdzīvotajām vietām, tostarp Bilozerskas ciema.
Pirms samita ar Putinu, Krievija norādīja, ka tās nostāja Ukrainas jautājumā nav mainījusies kopš jūnija. Bet Krievijas ārlietu ministrijas runasvīrs Aleksejs Fadejevs norādījis, ka Krievija uzskata Eiropas Savienība sabotē diplomātiskos centienus, kas tiek veikti starp Vašingtonu un Maskavu.
Zelenskis, ierodoties Berlīnē, norādīja, ka Ukrainai un tās sabiedrotajiem ir jādarbojas kopā, lai apturētu Krievijas agresiju. Viņš uzsver, ka Krievija nevar maldināt pasaules sabiedrību ar viltus miera piedāvājumiem un atzina, ka nav nekādu pazīmju, ka Krievija būtu gatava izbeigt karu."Mēs redzam, ka Krievijas armija negatavojas izbeigt karu. Gluži pretēji - viņi veic kustības, kas liecina par gatavošanos jaunām ofensīvām operācijām," norādīja Zelenskis.
Over the past few days, there have been more than thirty conversations and consultations with partners. Different parts of the world, different perspectives, but shared positions.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 13, 2025
This war must be ended. Pressure must be exerted on Russia for the sake of a just peace. Ukraine’s… pic.twitter.com/kcKKolF0rP
Zelenskis cer, ka ASV prezidents Donalds Tramps uzklausīs Ukrainas intereses un nodrošinās, ka viņa samitā ar Putinu tiks ievērotas Ukrainas intereses. Tomēr ir bažas, ka Tramps var piekrist kompromisiem, kas varētu kaitēt Ukrainas teritoriālajai integritātei.
Pirms šī samita, daudzās Eiropas valstīs ir izskanējušas bažas, ka Ukrainas intereses netiks ņemtas vērā, un ka sarunas var novest pie nevienlīdzīgām vienošanās ar Krieviju. Daži analītiķi norāda, ka samita iznākums var būt vairāk par politisku uzvaru Trumpam, kas varētu vēlēties parādīt sevi kā miera veidotāju, nekā par patiesu risinājumu Ukrainas konfliktam.