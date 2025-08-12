Krievijas karaspēks guvis izrāvienu Doņeckā: apdraudētas pēdējās Ukrainas kontrolētās pilsētas reģionā
Vien dažas dienas pirms ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas vadītāja Vladimira Putina plānotā samita Aļaskā, agresorvalsts veikusi strauju izrāvienu Doņeckas apgabalā, radot nopietnu apdraudējumu pēdējām divām Ukrainas kontrolētajām pilsētām reģionā.
Kā liecina pirmdien interaktīvajā kartē Deepstatemap.live publicētie dati, Krievijas spēki pavirzījušies 17 kilometrus dziļi Ukrainas teritorijā, ielaužoties Zoloti Kolodiazas un Hrouzkes ciematu virzienā. Šis solis, salīdzinot ar iepriekšējo ofensīvas lēno gaitu, tiek uzskatīts par neparastu un satraucošu notikumu attīstību.
No stratēģiskā skatpunkta Krievijas spēku virzība apdraud Ukrainas aizsardzības līnijas, jo var izveidot ķīli, kas sadalītu Ukrainas bruņotos spēkus Doņeckas apgabalā divās daļās.Tiek ziņots, ka jau ir apdraudēts svarīgais loģistikas ceļš T0514, kas savieno Dobropilju ar Kramatorsku un kalpo kā nozīmīga aizsardzības līnija Ukrainas karaspēkam.
Ja agresorvalstij izdosies nostiprināt pozīcijas, Ukrainas frontē var izveidoties divi atsevišķi aplenkumi, un šis stāvoklis apdraudētu vairāk nekā pusmiljonu iedzīvotāju. Vairāki avoti norāda, ka Ukrainas aizsardzībā šajā reģionā izjūt būtisku karavīru trūkumu, ko Krievijas armija izmanto, lai nelielās grupās ielauztos un pārņemtu svarīgus stratēģiskos punktus.
Atsevišķi emuāru autori šī brīža situāciju salīdzina ar Mariupoles krišanu 2022. gadā, piebilstot, ka šis izrāviens noticis visnelabvēlīgākajā brīdī, ņemot vērā Trampa un Putina gaidāmo tikšanos.