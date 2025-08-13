Dienvidkorejā aizturēta bijusī pirmā lēdija
Dienvidkorejas bijusī pirmā lēdija Kima Kjonhī otrdienas vakarā tika aizturēta par apsūdzībām vairākos noziegumos, tai skaitā par akciju manipulācijām un korupciju, paziņoja prokurori.
Šī ir pirmā reize Dienvidkorejas vēsturē, kad apcietinājumā atrodas gan bijušais prezidents, gan bijusī pirmā lēdija.
52 gadus vecā Kima tika aizturēta dažas stundas pēc tam, kad Seulas Centra rajona tiesa izskatīja prokuroru izdoto aizturēšanas ordera pieprasījumu. Tiesa izdeva šo orderi, atzīstot, ka pastāv pierādījumu viltošanas risks.
Kimai izvirzītas apsūdzības par kapitāla tirgus un finanšu investīciju likumu pārkāpumiem, kā arī politisko finanšu līdzekļu likumu pārkāpumiem.
Kimas vīrs eksprezidents Juns Sukjols jūlijā sākumā tika otrreiz apcietināts saskaņā ar jaunu aizturēšanas orderi, kas izdots saistībā ar viņa mēģinājumu ieviest karastāvokli.
Toreizējais prezidents Juns 3. decembra vakarā pārsteidza valsti un starptautisko sabiedrību, izsludinot karastāvokli pirmoreiz kopš astoņdesmitajiem gadiem un nosūtot karavīrus un helikopterus uz parlamentu. Prezidents 4. decembra rītā atcēla karastāvokli pēc tam, kad visi klātesošie Nacionālās asamblejas deputāti aicināja prezidentu to atcelt.
Parlaments 14. decembrī atstādināja Junu no prezidenta amata impīčmenta ceļā, bet aprīlī viņu no amata oficiāli atcēla Konstitucionālā tiesa. Juns 19. janvārī tika apcietināts par īslaicīgo karastāvokļa izsludināšanu, bet 8.martā tika atbrīvots no pirmstiesas apcietinājuma.
Kimu pagājušajā nedēļā vairākas stundas pratināja prokurori, kas nākamajā dienā pieprasīja orderi viņas aizturēšanai.
"Es tiešām atvainojos par to, ka esmu radījusi problēmas, lai gan neesmu svarīga persona," sacīja Kima, trešdien ierodoties prokuratūrā.
Juns, esot prezidenta amatā, uzlika veto trim īpašās izmeklēšanas likumprojektiem, kurus bija pieņēmis opozīcijas kontrolētais parlaments, kas mēģināja panākt izmeklēšanu pret Kimu. Pēdējais veto tika uzlikts novembra beigās, un nedēļu pēc tam Juns izsludināja karastāvokli.