Samits Aļaskā ir "personīga uzvara" Putinam, uzsver Zelenskis
Krievijas diktators Vladimirs Putins ir guvis "personīgu uzvaru" ar to, ka ir uzaicināts uz sarunām ar ASV prezidentu Donaldu Trampu ASV teritorijā, un šī tikšanās tālāk atliek ASV sankciju noteikšanu Maskavai, otrdien paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Zelenskis arī noliedza iespēju, ka Ukraina izvestu savu karaspēku no Donbasa miera vienošanās ietvaros, pēc Trampa teiktā, ka viņš ar Putinu varētu apspriest teritoriju apmaiņu kara izbeigšanai Ukrainā.
Piektdien ASV Aļaskas štatā paredzētais samits būs pirmā ASV un Krievijas prezidentu tikšanās kopš 2021.gada. Tā notiks, Trampam mēģinot panākt Krievijas sāktā iebrukuma Ukrainā izbeigšanu.
Zelenskis, kura piedalīšanās šajā samitā nav paredzēta, ir paudis bažas par to, ka Krievija izvirzīs pārmērīgas prasības un Tramps ar Putinu vienosies par to, ka Ukrainai vajadzētu atdot teritorijas Krievijai.
"Mēs neatvilksim spēkus no Donbasa (..) ja mēs šodien atvilktu spēkus no Donbasa - mūsu nocietinājumiem, mūsu teritorijas, mūsu kontrolētām augstienēm - tad mēs skaidri atvērtu krieviem placdarmu ofensīvas gatavošanai," reportieriem sacīja Zelenskis.
Donbass ietver Luhanskas un Doneckas apgabalus, kurus Krievija 2022.gadā oficiāli anektēja, bet nav pilnīgi ieņēmusi.
Zelenskis arī sacīja, ka piektdien gaidāmais samits praktiski atliks jaunu ASV sankciju noteikšanu Krievijai. Tramps bija solījis noteikt šīs sankcijas, ja Krievija atteiksies apturēt karu.
"Pirmkārt, viņš tiksies [ar Trampu] ASV teritorijā, ko es uzskatu par viņa personīgu uzvaru. Otrkārt, viņš izkļūst no izolācijas, jo tiekas ASV teritorijā. Treškārt, ar šo tikšanos viņš kaut kā atlicis šīs sankcijas," sacīja Zelenskis.
Zelenskis arī sacīja, ka ir saņēmis "signālu" no ASV īpašā sūtņa Stīva Vitkofa, ka Krievija varētu piekrist pamieram. "Tas bija pirmais signāls no viņu puses," sacīja Zelenskis.