Rubio un Lavrovs sazvanās pirms Trampa un Putina tikšanās Aļaskā
ASV valsts sekretāram Marko Rubio otrdien bijusi telefonsaruna ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, pusēm turpinot darbu pie piektdien Aļaskā gaidāmās Savienoto Valstu prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina tikšanās, pavēstīja ASV Valsts departaments.
"Abas puses apstiprināja savu apņemšanos nodrošināt veiksmīgu pasākumu," žurnālistiem sacīja Valsts departamenta preses sekretāre Tamija Brūsa.
Viņa apstiprināja, ka tikšanos, kas notiks piektdien ASV Aļaskas štatā, pieprasījis Putins.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis tikšanos raksturojis kā Putina "personīgu uzvaru".
Kopš Krievijas 2022.gada pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Rietumu līderi vairījušies klātienē tikties ar Putinu, turklāt, ņemot vērā Starptautiskās Krimināltiesas izdoto aresta orderi, Putina ārvalstu vizīšu ģeogrāfija bijusi visai ierobežota.
Rubio otrdien intervijā radio noraidīja samita kritiku, norādot uz guvumiem, ko var dot tikšanās klātienē.
"Cilvēkiem ir jāsaprot - prezidentam Trampam tikšanās nav piekāpšanās," sacīja ASV valsts sekretārs.
Baltais nams otrdien pavēstīja, ka Trampa un Putina tikšanās notiks piektdien Ankoridžā, Aļaskā.