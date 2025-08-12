Tramps un Putins piektdien tiksies Ankoridžā - parasti šādam samitam gatavotos mēnešiem
ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina tikšanās notiks piektdien Ankoridžā, Aļaskas štatā, otrdien pavēstīja Baltais nams.
"Piektdienas rītā prezidents Tramps dosies pāri visai valstij uz Ankoridžu, Aļaskā, kur viņam būs divpusēja tikšanās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu," brīfingā paziņoja Baltā nama preses sekretāre Kerolaina Levita.
Sarunu detaļas vēl tiek precizētas, norādīja preses sekretāre, piebilstot, ka Trampam gaidāmā tikšanās galvenokārt ir iespēja uzklausīt Putina nostāju.
Lūgta komentēt ASV līdera neseno pārteikšanos, ka viņš piektdien "dosies uz Krieviju", Levita sacīja, ka Trampam, iespējams, ir plāni nākotnē apmeklēt Krieviju, bet šis samits notiks ASV.
Ankoridža atrodas Aļaskas dienvidos un ir štata lielākā pilsēta.
Tikmēr bijušais Lielbritānijas vēstnieks ASV lords Darroks norādījis, ka Trampa un Putina tikšanās tiek organizēta “lielā steigā”. "Parasti šāda līmeņa samitam amatpersonas gatavotos nedēļām, ja ne mēnešiem,” skaidroja Darroks.
Viņš paskaidroja, ka amatpersonas parasti saskaņo darba kārtību un meklē vienošanās punktus, vienlaikus cenšoties izolēt domstarpību jautājumus. “Domāju, ka Maskavā un Vašingtonā notiek drudžainas sagatavošanās,” viņš piebilda.
Pievēršoties sarunu saturam, lords Darroks norādīja, ka Putina galvenais mērķis būs “panākt, lai visa spiediena nasta atkal gulstas uz Zelenski un Ukrainu”.