“Ukrainas zeme nav pārdošanā”: Porošenko brīdina Trampu un Putinu
Bijušais Ukrainas prezidents Petro Porošenko pauda, ka vienošanās par Ukrainas zemes apmaiņu radītu “bīstamu precedentu”.
Porošenko pauda, ka uzskata ASV prezidentu Donaldu Trampu par “lielisku darījumu slēdzēju”, taču brīdināja, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins ir “liels problēmu radītājs”.
“Bez Ukrainas nevar būt nekādu galīgo lēmumu,” viņš teica, atsaucoties uz piektdien paredzētajām Trampa un Putina sarunām. “Mēs nevaram dāvināt dāvanas agresoram.”
Porošenko arī izklāstīja savas cerības uz sarunām Aļaskā. “Es būšu laimīgs, ja šīs sarunas rezultātā tiks panākts beznosacījumu pamiers,” viņš sacīja. “Noteikti gaisā, jūrā un uz sauszemes — tas būtu brīvās un demokrātiskās pasaules uzvaras brīdis.”
Ja Putins “nekavējoties” neieviesīs pamieru, Porošenko norādīja, ka būtu jāīsteno “vairāki svarīgi” pasākumi. “Vairāk ieroču Ukrainai... Putinam ir jāmaksā par savu pilnīgi postošo un bezatbildīgo rīcību,” viņš piebilda.
Pagājušajā nedēļā Tramps teica, ka "notiks zināma teritoriju apmaiņa, kas nāktu par labu" gan Ukrainai, gan Krievijai. Zelenskis šo ierosinājumu noraidīja.
Tramps sacīja, ka viņu "nedaudz satrauc" Zelenska nostāja attiecībā uz teritoriālu piekāpšanos, un uzstāja, ka apmaiņa ar teritorijām notiks. "Notiks zināma apmaiņa, būs dažas zemes maiņas," sacīja ASV prezidents.