Savvaļas ugunsgrēkā Spānijā viens bojāgājušais
Savvaļas ugunsgrēkā Spānijā gājis bojā vīrietis un tūkstošiem cilvēku bijuši spiesti pamest savas mājas, ugunsgrēkiem plosoties vairākos Spānijas apgabalos.
Vīrietis guva smagas traumas, liesmām pārņemot Treskantosu, uz ziemeļiem no Madrides, paziņoja amatpersonas. Vēlāk viņš slimnīcā nomira.
Spānijā pagājušajā nedēļā gaisa temperatūra daudzviet pietuvojās 40 grādiem pēc Celsija, veicinot savvaļas ugunsgrēkus. Svelme turpinās arī šonedēļ.
Treskantosā evakuēti simtiem cilvēku. Tur nepilnās 40 minūtēs ugunsgrēks pavirzījās uz priekšu par sešiem kilometriem, atklāja vietējā amatpersona.
Ugunsgrēku Treskantosā izdevies pakļaut kontrolei, bet visā valstī plosās vēl vairāki desmiti ugunsgrēku.
Spānijas dienvidu pilsētā Tarifā ugunsgrēka dēļ tika evakuēti vairāk nekā 2000 cilvēku, tai skaitā no viesnīcām un pludmalēm. Palīdzot evakuācijā, ievainojumus guva civilās gvardes policists, kuru notrieca automašīna.
Šajā apgabalā šomēnes jau plosījās viens ugunsgrēks, kura dēļ nācās evakuēt cilvēkus.
Kastīlijas un Leonas apgabalā, Spānijas ziemeļrietumos, pirmdien tika reģistrēti vairāk nekā 30 ugunsgrēki, tostarp viens apdraudēja romiešu laika kalnrūpniecības rajonu Lasmedulasu, kas ir UNESCO Pasaules mantojuma objekts.
Meteorologi prognozē, ka šodien Spānijā gaidāma visintensīvākā svelme kopš šī karstuma viļņa sākuma pagājušajā nedēļā.