Tramps izvietos Vašingtonā Nacionālo gvardi
ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien paziņoja, ka izvietos Vašingtonā Nacionālo gvardi, ņemot vērā, kā norādīja prezidents, galvaspilsētā samilzušās noziedzības problēmas.
Tramps preses konferencē Baltajā namā paziņoja, ka plāno nodot galvaspilsētas policiju tiešā federālās valdības kontrolē, vienlaikus norīkojot tur Nacionālo gvardi.
"Šī ir atbrīvošanas diena Kolumbijas apgabalam, un mēs atgūsim savu galvaspilsētu," solīja Tramps.
Prezidents iepriekš paudis neapmierinātību, ka vietējā policija un prokurori nav pietiekami stingri.
Tramps vairākkārt draudējis pārņemt galvaspilsētu federālajā kontrolē, apgalvojot, ka noziedzība Vašingtonā ir "pilnīgi ārpus kontroles".
Sākotnēji galvaspilsētā tiks izvietoti 800 Nacionālās gvardes karavīru, bet vajadzības gadījumā tiks mobilizēti lielāki spēki.
Mērķis ir atjaunot sabiedrības drošību, norādīja prezidents.
Tiesa, nav pierādījumu Trampa apgalvojumiem, ka situācija galvaspilsētā būti kļuvusi nekontrolējama, un, kā liecina noziedzības statistika, reģistrēto noziegumu skaits ir sarucis.
Tramps jau vairākas nedēļas asi izteicies par daudzajiem bezpajumtniekiem galvaspilsētā un tur pieaugušajām noziedzības problēmām
"Bezpajumtniekiem ir jādodas prom, nekavējoties," Tramps svētdien pauda platformā "TruthSocial". "Mēs gādāsim jums vietas, kur palikt, bet tālu no galvaspilsētas."
"Noziedznieki, jums nav jādodas prom. Mēs jūs sasēdināsim cietumos, kur jums ir vieta," viņš piebilda.