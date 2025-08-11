“Atgūsim Ukrainas zemi!” Tramps izpauž, ko teiks Putinam Aļaskā
ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka piektdienas tikšanās laikā ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu centīsies panākt, lai Ukraina atgūtu daļu teritorijas, raksta BBC.
"Krievija ir okupējusi lielu Ukrainas daļu. Viņi ir okupējuši vērtīgas teritorijas. Mēs centīsimies panākt, lai daļu no šīm teritorijām atdotu atpakaļ Ukrainai," viņš sacīja preses konferencē.
Tramps norādīja, ka Aļaskā gaidāmo sarunu mērķis ir aicināt Putinu izbeigt karu. Tramps piebilda, ka informēs Eiropas līderus, ja Putins sarunu laikā piedāvās “godīgu vienošanos”, kā arī paziņoja, ka vispirms zvanīs Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim “cieņas dēļ”.
"Es viņam piezvanīšu vispirms… piezvanīšu pēc tam, un varbūt teikšu: “Veiksmi, turpini cīnīties,” vai arī teikšu: “Mēs varam panākt vienošanos,”" viņš sacīja.
Tramps arī atzina, ka, lai gan viņam ar Zelenski ir labas attiecības, viņš ļoti stingri nepiekrīt tam, ko viņš ir darījis. Tramps iepriekš ir vainojis Zelenski kara Ukrainā izraisīšanā, ko radīja Krievijas pilna apmēra iebrukums valstī 2022. gada februārī.
ASV prezidents par tikšanos ar Putinu paziņoja pagājušajā piektdienā — dienā, ko viņš bija noteicis kā termiņu Krievijai piekrist pamieram, pretējā gadījumā saskaroties ar jaunām ASV sankcijām.
Reaģējot uz ziņām par samitu Aļaskā, Zelenskis paziņoja, ka jebkuri līgumi, kas pieņemti bez Kijivas līdzdalības, būs “miruši lēmumi”.