Eiropas un ASV līderi gatavo kopīgu pozīciju sarunām ar Putinu
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs trešdien plāno apspriesties ar ASV prezidentu Donaldu Trampu, Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un Eiropas līderiem par karu Ukrainā, pirmdien paziņoja Vācijas valdība.
Plānota videokonference, ziņu aģentūrai DPA apliecināja valdības pārstāvis sakariem ar presi. Diskusijas notiks, tuvojoties piektdien Aļaskā gaidāmajām Trampa sarunām ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu par kara izbeigšanu Ukrainā.
Pirms konsultācijām ar Trampu un ASV viceprezidentu Džeimsu Deividu Vensu plānotas Merca sarunas ar Zelenski un Francijas, Lielbritānijas, Itālijas, Polijas un Somijas līderiem, norādīja pārstāvis. Gaidāms, ka telefonsarunai pievienosies arī Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena un NATO ģenerālsekretārs Marks Rite.
Samits varētu būt svarīgs brīdis kara norisē, pirmdien Berlīnē sacīja valdības preses sekretāra vietnieks Štefens Meijers. Ja mērķis ir panākt patiesi ilgstošu un taisnīgu mieru, tad ir pilnīgi izslēgts, ka to varētu panākt, nerēķinoties ar Ukrainas tautas interesēm, viņš piebilda.