39 gadu vecumā miris jūnijā sašautais Kolumbijas prezidenta amata kandidāts

foto: AP/Scanpix
Miris jūnijā sašautais Kolumbijas senators un prezidenta amata kandidāts Migels Uribe.
Kolumbijas galvaspilsētā Bogotā slimnīcā pirmdien miris mītiņā 7. jūnijā sašautais senators un prezidenta amata kandidāts Migels Uribe, pavēstīja politiķa ģimene.

Viņam bija 39 gadi. Joprojām nav skaidrs, kas un kāpēc lika veikt uzbrukumu konservatīvās Demokrātiskās partijas politiķim.

Uzbrukuma vietā Bogotas strādnieku rajonā uzreiz tika aizturēts aizdomās turamais, kāds pusaudzis, un varasiestādes kopš tā laika aizturējušas vairākus cilvēkus. Uribem tika veikta operācija, un līdz pat nāvei viņš atradās slimnīcā intensīvās terapijas nodaļā.

Prezidenta vēlēšanas Kolumbijā gaidāmas 2026. gada maijā.

