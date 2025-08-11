Zelenskis brīdina, ka piekāpšanās nepārliecinās Krieviju izbeigt karu
Ar piekāpšanos Krievijai neizdosies Maskavu pārliecināt izbeigt karu, pirmdien platformā "Telegram" pauda Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, pirms piektdien gaidāmajām Krievijas diktatora Vladimira Putina un ASV prezidenta Donalda Trampa sarunām.
Ukrainais līderis norādija, ka nav pieļaujama kapitulācija Putina prasību priekšā.
"Krievija atsakās pārtraukt slepkavības, un tas nozīmē, ka tai nevajadzētu saņemt nekādas balvas, neko pozitīvu," pauda Zelenskis.
"Un tā nav tikai morāla nostāja - tā ir racionāla nostāja. Piekāpšanās nepārliecina slepkavu. Bet tiešām stingra dzīvības aizsardzība aptur slepkavas," uzsvēra Ukrainas prezidents.
Eiropas Savienības (ES) ārlietu ministri pirmdien rīko sarunas, lai apspriestu piektdienas samitu, un daudzi no viņiem bažījas, ka ar vienošanos, kas noslēgta bez Ukrainas, Kijivai varētu tikt uzspiesti nepieņemami kompromisi.
Šodien jau ziņots, ka ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss norādījis, ka Krievijas vadītājs Vladimirs Putins ir atteicies sēsties pie sarunu galda ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Tomēr viņš uzsvēra, ka ASV strādā pie tā, lai piektdien plānotajā ASV prezidenta Donalda Trampa un Putina samitā piedalītos arī Ukrainas prezidents.