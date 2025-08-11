Somijā apsūdz tankkuģa "Eagle S" kapteini un divus palīgus par kabeļu bojāšanu Baltijas jūrā
Somijā apsūdzības par piecu zemūdenes kabeļu bojāšanu Somu līcī decembrī izvirzītas Krievijas tā dēvētās ēnu flotes tankkuģa "Eagle S" kapteinim un diviem apkalpes locekļiem, pirmdien paziņoja Somijas prokuratūra.
Kuka salās reģistrētā naftas tankkuģa "Eagle S" kapteinim, viņa pirmajam un otrajam palīgam izvirzītas apsūdzības par kuģa enkura vilkšanu pa jūras dzelmi apmēram 90 kilometrus, radot bojājumus pieciem zemūdens kabeļiem Somu līcī.
Viņus apsūdz par noziedzīgu nodarījumu atbildību pastiprinošos apstākļos un sakaru traucēšanu atbildību pastiprinošos apstākļos. Prokuratūra neatklāja apsūdzēto valstspiederību.
Kriminālizmeklēšana tika sākta pēc tam, kad 25. decembrī tika sabojāts Igauniju un Somiju savienojošais zemūdens elektrības kabelis "EstLink 2" un četri telekomunikāciju kabeļi, kas arī savieno Somiju ar Igauniju.
"Kabeļu īpašniekiem ir nodarīti tūlītēji zaudējumi vismaz 60 miljonu eiro apmērā tikai remonta izmaksu veidā," norādīja prokuratūra.
Tiek uzskatīts, ka "Eagle S" pieder Krievijas ēnu flotei, ko veido veci tankkuģi ar sarežģītu īpašnieku struktūru, un ko izmanto, lai apietu Krievijai noteiktos naftas eksporta ierobežojumus.
Tā kā tika pārtraukta elektroenerģijas pārvade un telekomunikācijas, pastāv aizdomas, ka šis notikums "radīja arī nopietnu risku energoapgādei un telekomunikācijām Somijā", atzina prokuratūra.
Iepriekšējā izmeklēšanā apsūdzētie noliedza, ka būtu izdarījuši noziedzīgus nodarījumus, un apgalvoja, ka Somijai nav jurisdikcijas šajā lietā, jo kabeļu sabojāšana notika ārpus Somijas teritoriālajiem ūdeņiem.
Pagājušajā gadā tika bojāti vairāki zemūdens kabeļi Baltijas jūrā, un daudzi eksperti to uzskata par daļu no hibrīdkara, ko Krievija īsteno pret rietumvalstīm.
Zviedrija un Somija pievienojās NATO pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gadā, un Ziemeļatlantijas alianse ir pastiprinājusi novērošanu Baltijas jūrā.