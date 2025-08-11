Trampa noteiktie rekordlielie tarifi Šveicei draud izjaukt iznīcinātāju F-35 iepirkumu
Pēc tam, kad Amerikas Savienoto Valstu (ASV) prezidents Donalds Tramps noteica Šveicei 39% lielas tarifu likmes, kas citu starpā ir divas reizes lielāks tarifs nekā Eiropas Savienībai (ES) noteiktais tarifs, valsts sākusi pārdomāt plānoto iznīcinātāju iegādi no ASV.
2021. gadā Šveice pieņēma nozīmīgu aizsardzības politikas lēmumu – iegādāties ASV ražotos F-35 iznīcinātājus no kompānijas "Lockheed Martin", nevis Francijas “Dassault Rafale”. Šis lēmums izraisīja neapmierinātību Francijā, tostarp no prezidenta Emanuela Makrona puses. Bet Šveicē darījums tikai apstiprināts referendumā tikai ar nelielu pārsvaru – ar 50,1% referenduma balsu. Projekta vērtība bija 6 miljardi Šveices franku [6,37 miljardi eiro] , un saskaņā ar plānu, Šveice grasījās iegādāties 36 ASV ražotās F-35 lidmašīnas. Piegādes termiņš bija paredzēts laika posmā no 2027. līdz 2030. gadam.
Vēlāk kļuva zināms, ka darījuma izmaksas varētu pieaugt par vairāk nekā 1 miljardu franku. Šveicei, atšķirībā no dažām citām Eiropas valstīm, nav fiksētas cenu garantijas no ASV, un kā norāda Šveices "Zaļās partijas" deputāts Baltazars Glētli “cenas var pieaugt – īpaši tagad, kad importētās komponentes ASV tiek apliktas ar tarifiem".
Situāciju vēl vairāk saasinājis ASV prezidenta Donalda Trampa lēmums noteikt 39% lielu tarifu Šveices eksportam – tas ir lielākais jebkad piemērotais tarifs kādai attīstītai valstij un ir vairāk nekā divreiz augstāks nekā ES noteiktais tarifs. Šis Trampa lēmums izraisījis politisku viļņošanos Bernē un jaunas diskusijas par F-35 iepirkuma nākotni.
“Šobrīd mēs nevaram rīkoties tā, it kā nekas nebūtu noticis. Vai nu mums jāpieņem zaudējumi un jāizbeidz līgums, vai arī jāpieņem tikai tas, par ko jau samaksāts, un atlikušais jāaizstāj ar Eiropas ražojumiem," norāda Šveices liberālais deputāts Hanss Peters Portmans. Pašlaik valdība turas pie sākotnējā plāna un Federālā padome vairākkārt apliecinājusi, ka darījums ar ASV par F-35 iegādi netiks atcelts, jo bez tā Šveicei nebūtu gaisa aizsardzības spēju.
Tomēr tarifu jautājums pamatīgi mainījis noskaņojumu sabiedrībā. Lozannas Universitātes politikas zinātnes profesors Oskars Mazzoleni norāda, ka “valsts ir šokā". "Šveicieši sevi uzskatīja par īpašu ASV sabiedroto. Trampa tarifi radīs sekas, kuras šobrīd ir neprognozējamas, jo Šveices politikā šobrīd notiek pārorientēšanās - aizvirzoties tālāk no ASV un vairāk pietuvojoties ES,” norāda profesors.