Izraēlas premjerministrs Netanjahu izklāsta piecus galvenos punktus kara izbeigšanai Gazā
Šodien Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu uzrunāja medijus pirms ANO Drošības padomes sanāksmes, lai “atmaskotu melus” par Izraēlas plāniem attiecībā uz Gazas pilsētu, vēsta "BBC".
Netanjahu paziņoja, ka Gazas josla tiks demilitarizēta, un izklāstīja piecus galvenos punktus kara izbeigšanai:
- “Hamas” atbruņošana;
- Visu ķīlnieku atbrīvošana;
- Gazas joslas demilitarizācija;
- Izraēlas “galvenās drošības kontroles” pārņemšana Gazas joslā;
- “Alternatīvas civilās administrācijas” izveide, kas nav ne “Hamas”, ne Palestīnas pašpārvalde.
Viņš norādīja, ka Izraēlai nav citas izvēles kā paplašināt ofensīvu, “pabeigt darbu” un “sakaut” “Hamas”. Pēc viņa teiktā, 70–75 % Gazas teritorijas šobrīd atrodas Izraēlas militārā kontrolē, bet “Hamas” joprojām notur divas nocietinātas pozīcijas – vienu Gazas pilsētā un otru “centrālajās nometnēs”. Piektdien Izraēlas drošības kabinets devis rīkojumu Izraēlas Aizsardzības spēkiem (IDF) “likvidēt” tos.
Netanjahu uzsvēra, ka tas ir “labākais veids” kara izbeigšanai. Viņš arī norādīja, ka Izraēla ļaus civiliedzīvotājiem pārvietoties uz norādītām drošajām zonām, kur būs pietiekami pārtikas, drošība un medicīniskā aprūpe. Premjers piebilda, ka “neviens Gazā nebūtu izdzīvojis”, ja Izraēla būtu īstenojusi izsalkuma politiku, un uzsvēra, ka Izraēla ir nosūtījusi miljoniem īsziņu un veikusi tālruņa zvanus, lai brīdinātu civiliedzīvotājus pamest bīstamās zonas.
Izraēlas pārstāvis ANO Drošības padomē Džonatans Millers (Jonathan Miller) norādīja, ka Izraēla neplāno okupēt Gazas joslu.