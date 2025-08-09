Miris Viljams Vebsters, kurš vienīgais vadīja gan ASV FIB, gan CIP
8. augustā 101 gada vecumā miris amerikāņu jurists Viljams Vebsters, kurš vienīgais ASV vēsturē ir bijis gan Federālā izmeklēšanas biroja (FIB), gan Centrālās izlūkošanas pārvaldes (CIP) direktors. Vebstera nekrologos norāda, ka viņa problēmu risināšanas prasmes un godīgums palīdzēja atjaunot sabiedrības uzticību šīm federālajām aģentūrām, kas tās bija ieslīgušas skandālu purvā.
“Ikvienam CIP vai FIB direktoram jābūt gatavam atkāpties no amata, ja viņam tiek prasīts darīt kaut ko tādu, par ko viņš zina, ka tas nav pareizi,” savulaik izteicās Vebsters, kad piekrita vadīt CIP.
Demokrātu prezidents Džimijs Kārters, cenšoties uzlabot FIB tēlu, ko bija iedragājuši atklājumi par iekšējo spiegošanu, korupciju un citiem varas ļaunprātīgas izmantošanas gadījumiem, 1978. gadā par ASV galvenās likumsargu iestādes vadītāju izvēlējās republikāni Vebsteru, kurš šajā amatā pabija līdz 1987. gadam. uz 10 gadu termiņu FIB vadītāja amatā. Viņš bija prasīgs, bet taisnīgs pret saviem aģentiem un kopumā saņēma atzinību par aģentūras spēju attīstīt jaunas prasmes cīņā ar tādiem izaicinājumiem kā terorisms, norāda “Guardian”.
Savukārt Kārtera pēctecis Baltajā namā, republikāņu prezidents Ronalds Reigans 1987. gadā izvēlējās Vebsteru par CIP vadītāju, lai nomainītu Viljamu Keisiju, kuru kritizēja par pārlieku politizētu darbību, Kongresa ignorēšanu un dalību tā dēvētajā “Irānas-kontras” skandālā, kad ASV slepeni piegādāja ieročus Irānai, kas bija pakļauta ieroču embargo, bet ar iegūto naudu nelikumīgi finansēja Nikaragvas “kontras”, kas karoja pret valdošo sandinistu režīmu. Šajā amatā Vebsters pabija līdz 1991. gadam.