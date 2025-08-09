Pie Neapoles plosās ugunsgrēks, slēgts pārgājiena maršruts uz slaveno Vezuva vulkānu. Iespējams, pie vainas ļaunprātīgi dedzinātāji
Plaša mežu ugunsgrēka dēļ Itālijā ir slēgts pārgājienu maršruts uz vairāk nekā 1200 metrus augsto Vezuva kalnu netālu no Neapoles. Vezuva nacionālais parks sestdien paziņoja, ka līdz turpmākam paziņojumam vairs netiks pārdotas biļetes pārgājieniem uz krāteri.
Ugunsgrēka dzēšanas darbos tiek izmantotas ugunsdzēsības lidmašīnas. Dzēšanas darbus apgrūtina aptuveni kastums, gaisa temperatūrai sasniedzot 35 grādus pēc Celsija skalas, unun spēcīgs vējš.
Vējš brīžiem vērsās ielejas virzienā, apdraudot mājas tikai dažu kilometru attālumā. Tercigno, kas atrodas parka dienvidaustrumu pusē, mērs Frančesko Ranjēri sacīja, ka viņam ir aizdomas, ka ugunsgrēka iemesls ir ļaunprātīga dedzināšana.
Vezuvs ir stratovulkāns Itālijā, Neapoles līča krastā, aptuveni 9 km uz austrumiem no Neapoles. Tas ir vienīgais aktīvais vulkāns kontinentālajā Eiropā, tā pēdējais izvirdums bija 1944. gadā. Galvenās Vezuva virsotnes augstums ir 1281 m (kopš 1944. gada), krātera diametrs ir 750 metri, bet vulkāna pamatnes diametrs ir 3 km. Vulkānu patlaban uzskata par vienu no bīstamākajiem pasaulē, jo tā tuvumā dzīvo aptuveni 3 miljoni cilvēku.