Netālu no Atēnām jau otro dienu turpinās savvaļas ugunsgrēka dzēšana
Simtiem ugunsdzēsēju sestdien otro dienu turpina dzēst plašu savvaļas ugunsgrēku pie Atēnām, kurā viens cilvēks gājis bojā, bet spēcīgais vējš rada bažas par plašāku ugunsgrēka izplešanos.
Ugunsdzēsības departamentā informēja, ka vairāk nekā 260 ugunsdzēsēju ar gandrīz 80 automašīnām un 12 lidmašīnām dzēš savvaļas ugunsgrēku Keratejā, kas ir lauku reģions 43 kilometrus uz dienvidaustrumiem no Atēnām.
Lai gan liesmas ir vājinājušās, dažviet joprojām notiek aktīva degšana.
Piektdienas vakarā desmitiem cilvēku tika evakuēti no savām mājām un senioru aprūpes centriem, kad liesmas pietuvojās netālu esošajai Fokaijas pludmalei.
Vēlāk ugunsdzēsēji kādā būdā netālu no Keratejas atrada vecāka gadagājuma vīrieša līķis.
Brāzmainajā vējā piektdien gāja bojā divi tūristi no Vjetnamas, kas iekrita jūrā Sarakiniko pludmalē Kiklādu salā Milā.
Grieķijas nacionālais meteoroloģiskais dienests prognozēja, ka sestdien vēja ātrums sasniegs 20,6 metrus sekundē.
Laikapstākļu dēļ piektdien tika traucēta prāmju satiksme, kas ietekmēja desmitiem tūkstošu atpūtnieku. Sestdien Atēnas ostās ir atcelts burāšanas aizliegums.
Plaši ugunsgrēki deg arī Grieķijas centrālajā daļā un Peloponēsas pussalas ziemeļrietumos.
Grieķijas civilās aizsardzības aģentūra paziņoja, ka savvaļas ugunsgrēku risks daudzviet valstī joprojām ir ārkārtīgi augsts, jo turpinās sausums un spēcīgs vējš.