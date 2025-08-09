Putins nodevis Vitkofam apbalvojumu CIP direktora vietniecei, kuras dēls karoja okupantu rindās
Krievijas diktators Vladimirs Putins pasniedzis ASV prezidenta īpašajam sūtnim Stīvam Vitkofam apbalvojumu, kas jāpasniedz CIP direktora vietniecei Džuliannai Gallinai Glosai, kuras dēls Maikls karoja Ukrainā krievu okupantu rindās un tika likvidēts.
Par to ziņo CBS News, atsaucoties uz vairākiem avotiem.
Televīzijas kompānija apgalvo, ka Putins it kā piešķīra Vitkofam padomju apbalvojumu - Ļeņina ordeni. Tas notika Maskavā 6. augustā, kad Trampa īpašais sūtnis ieradās uz sarunām ar Krievijas prezidentu.
Šai informācijai nav oficiāla apstiprinājuma.
PSRS laikā Ļeņina ordenis tika piešķirts, cita starpā, ārvalstu pilsoņiem. Pēc Padomju Savienības sabrukuma neviens ar Ļeņina ordeni netika apbalvots. Nav norādīts, vai CBS News ir prātā kāds cits apbalvojums. Baltais nams, CIP un Kremlis publikāciju nekomentē.
Maikls Gloss bija viens no vairāk nekā pusotra tūkstoša Krievijas Aizsardzības ministrijas savervēto ārzemnieku ukraiņu "denacificēšanai", kuru vārdus izdevumam "Važnije istorii" izdevās noskaidrot, bet kopumā krievu pusē karo algotņi no 48 valstīm, tostarp Eiropas Savienības un ASV.
Maikls Gloss ir amerikāņu militārpersonu dēls. Viņa māte Džuliana ir CIP direktora vietniece, bet tēvs Lerijs ir ASV Jūras kara flotes veterāns un uzņēmuma "Security Information Systems" vadītājs, kas rada programmatūru, tostarp ASV Aizsardzības departamentam.
It is reported that the son of CIA deputy director Julianne Gallina Gloss, 21-year-old Michael Gloss died in Ukraine as a Russian soldier. He signed a contract with Russia’s MoD. His father, Iraq vet Larry Gloss, develops secure software for U.S. and NATO forces pic.twitter.com/HmMyAnym5N— WarTranslated (@wartranslated) April 25, 2025
Žurnāls "Važnije istorii" rakstīja par Maikla Glosa nāvi Ukrainā aprīļa beigās. Viņš ieradās Krievijā 2023. gada augustā, apmeklēja vairākas pilsētas un pēc tam pievienojās Krievijas armijai. Viņš tika nosūtīts uz 137. gaisa desanta pulku (militārā vienība 41450) Rjazaņā un 2023. gada decembrī devās uz fronti. Saskaņā ar viena no viņa biedra teikto, Gloss tika nosūtīts uz triecienvienībām. Tajā laikā 137. pulka vienības atradās Doneckas apgabalā uz ziemeļrietumiem no Soledaras.
Gloss nomira 2024. gada 4. aprīlī, nekrologā ziņoja viņa ģimene, neminot, ka tas noticis Ukrainā. Precīzi viņa nāves apstākļi nav zināmi. Glosa bēres notika Amerikas Savienotajās Valstīs astoņus mēnešus vēlāk, 2024. gada 21. decembrī. CIP vēlāk apstiprināja Glosa nāvi. "[Glosu ģimene] 2024. gada pavasarī piedzīvoja neiedomājamu personisku traģēdiju, kad viņu dēls Maikls Gloss, kurš cieta no garīgām veselības problēmām, gāja bojā, cīnoties Ukrainas konfliktā," sacīja CIP pārstāvis.