ASV, Ukraina un Eiropas valstis tiksies, lai izstrādātu kopīgu nostāju pirms Trampa un Putina sarunām
Augstas amatpersonas no ASV, Ukrainas un vairākām Eiropas valstīm gatavojas tikties, lai mēģinātu vienoties par kopīgu nostāju pirms plānotajām sarunām starp ASV prezidentu Donaldu Trampu un Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu.
"Axios", atsaucoties uz avotiem, vēsta, ka Ukrainas un tās sabiedroto pārstāvju tikšanās notiks Apvienotajā Karalistē nedēļas nogalē no 9. līdz 10. augustam. Pagaidām nav skaidrs, kas piedalīsies sarunās.
Ideja rīkot klātienes tikšanos radās telefonsarunas laikā starp ASV, Ukrainas un Eiropas amatpersonām 8. augustā. Pēc telefonsarunas Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Andrijs Jermaks sacīja, ka puses koncentrējas uz nostāju saskaņošanu, "lai pēc iespējas ātrāk panāktu ilgtspējīgu un taisnīgu mieru Ukrainā".
Baltais nams atteicies komentēt ziņojumus par plānoto sabiedroto tikšanos.
Saskaņā ar laikrakstu "The Wall Street Journal" un "Axios" ziņām, Krievijas prezidents nodeva ASV Ukrainas pamiera nosacījumus. Putins pieprasa, lai Ukraina izvestu savu karaspēku no Doneckas un Luhanskas apgabaliem, pēc kā frontes līnija tiktu iesaldēta. Saskaņā ar plašsaziņas līdzekļu ziņojumiem, Putins arī cenšas iegūt pilnīgu kontroli pār Zaporižjas un Hersonas apgabaliem. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka ukraiņi negrasās "atdot savu zemi" un dot Krievijai "atlīdzību par paveikto". Donalds Tramps un Vladimirs Putins plāno tikties Aļaskā 15. augustā.