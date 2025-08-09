Nagasaki piemin atombumbas sprādziena 80. gadadienu, kas prasīja vairāk nekā 70 000 cilvēku dzīvības
Japānas pilsēta Nagasaki svētdien piemin 80. gadadienu kopš ASV nomestās atombumbas sprādziena.
Atombumba Nagasaki eksplodēja 1945.gada 9.augustā plkst.11.02 pēc vietējā laika (plkst.5.02 pēc Latvijas laika). Tas notika trīs dienas pēc tam, kad līdzīgs liktenis piemeklēja Hirosimu, kas kļuva par pasaulē pirmo kodoluzbrukuma upuri.
Sprādziena brīdī un vēlāk no gūtajām traumām un radiācijas apstarojuma mira vairāk nekā 70 000 cilvēku. Hirosimā atombumbas sprādzienā un no tā sekām mira aptuveni 140 000 cilvēku. Arī Hirosima šonedēļ rīkoja piemiņas pasākumus.
Spēcīgais lietus sestdienas rītā mitējās neilgi pirms klusuma brīža un piemiņas ceremonijas, kurā Nagasaki mērs Siro Suzuki mudināja pasauli "nekavējoties izbeigt bruņotos konfliktus".
"Ir pagājuši astoņdesmit gadi, un kurš gan varēja iedomāties, ka pasaule kļūs šāda?" viņš retoriski jautāja.
"Krīze, kas varētu apdraudēt cilvēces izdzīvošanu, piemēram, kodolkarš, draud ikvienam no mums, kas dzīvo uz šīs planētas," piebilda Nagasaki mērs.
Sestdien 200-300 cilvēku apmeklēja misi Nagasaki Bezvainīgās Ieņemšanas katedrālē, kuras dvīņu torņu zvani kopīgi zvanīja pirmo reizi kopš 1945.gada. Baznīca no jauna tika uzbūvēta 1959.gadā, taču tās ziemeļu tornī zvana nebija. Tagad tas ir atjaunots, un pirmo reizi pēc atjaunošanas abu torņu zvani zvanīja brīdī, kad pirms 80 gadiem uz pilsētu tika nomesta atombumba.
Piemiņas pasākumos sestdien piedalās gandrīz 100 valstis, arī Krievija, kas nebija lūgta kopš 2022.gada, kad Maskava sāka atkārtoto iebrukumu Ukrainā. Pērn Izraēlas vēstnieks nebija ielūgts saistībā ar kar Gazas joslā, bet šogad piedalījās piemiņas pasākumos.
Mūsdienās vēl joprojām turpinās debates par Hirosimas un Nagasaki bombardēšanu ar atomieročiem.
Daudzi vēsturnieki norāda, ka plašie postījumi piespieda Japānu piecas dienas pēc Nagasaki bombardēšanas padoties, tādā veidā izbeidzot Otro pasaules karu. Savukārt citi uzskata, ka atomieroču pielietošana bija pārāk šausminoša, nešķirojot nogalinot arī civiliedzīvotājus, un nevajadzīga, jo Japāna jau bija kara nomocīta.