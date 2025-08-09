Zelenskis vērsies pie Trampa: "Zemi krieviem nedāvināsim un no Konstitūcijas neatkāpsimies"
Ukraina neatdos savas teritorijas krievu okupantiem. Atbilde uz teritoriālo jautājumu ir Ukrainas Konstitūcijā. Tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Atbilde uz Ukrainas teritoriālo jautājumu jau ir Ukrainas Konstitūcijā. No tā neviens neatkāpsies un nevarēs atkāpties. Ukrainas iedzīvotāji savu zemi okupantam nedāvinās," paziņoja valsts vadītājs.
Zelenskis uzsvēra, ka Ukraina ir gatava reāliem lēmumiem, kas novedīs pie miera. Taču, kā teica prezidents, jebkuri lēmumi, kas ir vērsti pret Ukrainu un bez Ukrainas, vienlaikus ir lēmums pret mieru.
"Viņi (risinājumi bez Ukrainas, - red.) neko nedos. Tie ir miruši risinājumi, tie nekad nedarbosies. Un mums visiem ir nepieciešams īsts, dzīvs miers, ko cilvēki cienīs. Mēs esam gatavi sadarboties ar prezidentu Trampu, kopā ar visiem partneriem, lai panāktu īstu un, pats galvenais, ilgstošu mieru - mieru, kas nesabruks Maskavas vēlmju dēļ," piebilda Zelenskis.
"Putins neticēja mūsu tautai, un tāpēc viņš pieņēma šo savu bezcerīgo lēmumu mēģināt ieņemt Ukrainu," norādīja Zelenskis. "Tā bija viņa galvenā kļūda, ka viņš nerēķinājās ar ukraiņiem. Es ticu mūsu tautai. Ukraiņi ir stipri. Ukraiņi aizstāv savējos. Daudzi pasaulē kara laikā ir nostājušies Ukrainas pusē. Pat tie, kas ir kopā ar Krieviju, zina, ka tā dara ļaunu. Protams, mēs nepiešķirsim Krievijai nekādas balvas par to, ko tā ir izdarījusi," uzsvēra Ukrainas prezidents.
"Ukrainas tauta ir pelnījusi mieru. Bet visiem partneriem ir jāsaprot, kas ir pienācīgs miers. Šim karam ir jābeidzas, un Krievijai tas ir jāizbeidz. Krievija to sāka un velk, neieklausoties nekādos termiņos, un tā ir problēma, nevis kaut kas cits," atgādināja Zelenskis.
Tramps pieļauj teritoriju apmaiņu
"Tas ir ļoti sarežģīti, bet mēs gatavojamies atgūt dažas teritorijas. Mēs gatavojamies veikt zināmu teritoriju apmaiņu. Būs noteikta teritoriju apmaiņa, kas būs izdevīga abām pusēm," viņš paziņoja.