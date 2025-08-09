Šveices armijas pulkvedis, kurš darbojies EDSO, apsūdzēts informācijas nodošanā Krievijai
Šveices armijas pulkvedis ir atsaukts no ārzemēm pēc tam, kad 2024. gada vasarā tika apsūdzēts informācijas nodošanā Krievijai, ziņo Šveices sabiedriskā raidorganizācija SRF.
Uzmanības centrā esošais vīrietis ir pulkvedis, kurš Aizsardzības ministrijā strādājis vairāk nekā 20 gadus, pēdējā laikā ieņemot dažādus svarīgus amatus ārzemēs. Līdz 2024. gada vidum viņš strādāja Šveices pārstāvniecībā Eiropas Drošības un sadarbības organizācijā (EDSO), kas atrodas Vīnē.
Tomēr jau vairāk nekā sešus mēnešus vīrietis ir atgriezies Šveicē – piespiedu kārtā. Vairāki cilvēki "SRF Investigativ" pastāstīja, ka viņš tika atstādināts no amata pēc aizdomām par informācijas nodošanu Krievijai 2024. gada vasarā.
Pēc pieprasījuma Aizsardzības ministrija apstiprināja, ka tai ir "zināms par apgalvojumiem par to, kāpēc attiecīgais darbinieks tika atsaukts uz Šveici 2024. gada beigās".
Dokumenta nodošana
Citi avoti vīrieša profesionālajā vidē kritizē atstādināšanu, ko viņi uzskata par nesamērīgu un balstītu uz vienu incidentu, kurā pulkvedis nodeva dokumentu Krievijas delegācijai Vīnē – dokumentu, kas jebkurā gadījumā tika izplatīts visā EDSO tikai dažas stundas vēlāk.
Vairākas personas, kas ir pazīstamas ar lietu, aizdomās tur Šveices varas iestādes, kas tik asi reaģēja tikai pēc tam, kad nonāca spiediena ietekmē no citām valstīm.
Slepeno dienestu iesaistīšanās
Tomēr "SRF Investigativ" pētījums liecina, ka lietu izmeklē ne tikai Aizsardzības ministrija. Tā ir arī izlūkdienestu kompetencē, kuru divas parlamentārās uzraudzības iestādes – "AB-ND" un "GPDel" – ir informētas.
Lietu izmeklē arī militārās kriminālās iestādes, kas iesaistās, piemēram, ja militārpersonas tiek turētas aizdomās par noziedzīgu nodarījumu. Saskaņā ar Aizsardzības ministrijas sniegto informāciju, militārās tiesvedības iestādes ir uzsākušas izmeklēšanu, piemērojot nevainīguma prezumpciju. Ministrija nesniedz sīkāku informāciju privātuma apsvērumu dēļ.
Kas tieši ir militāro prokuroru izmeklēšanas objekts? Vai runa ir tikai par viena dokumenta izpaušanu vai ir arī citas apsūdzības? Lietas apmērs joprojām nav skaidrs. Militārajās krimināltiesībās apmēri var būt no nelieliem līdz nopietniem pārkāpumiem, piemēram, militāro noslēpumu izpaušanai vai spiegošanai.
Pats Šveices pulkvedis SRF pastāstīja, ka viņam nav atļaujas apspriest oficiālas lietas. Vairākas personas, kas pārzina lietu, SRF pastāstīja, ka viņš pašlaik cīnās par atjaunošanu amatā.
Šveices EDSO prezidentūra
EDSO amats Vīnē ir ļoti svarīgs Šveicei, jo valsts plāno pārņemt organizācijas prezidentūru 2026. gadā. Sadarbība ar Krieviju EDSO ietvaros, visticamāk, joprojām būs svarīgs jautājums.
Atbildot uz pieprasījumu, Ārlietu ministrija tikmēr raksta, ka Šveice "nākamgad sazināsies ar visām EDSO valstīm, tostarp Krieviju". Saskaņā ar ministrijas sniegto informāciju, dialogs un sadarbība ar visām iesaistītajām valstīm ir vienīgais veids, kā rast miermīlīgus un ilgtspējīgus risinājumus kariem, krīzēm un konfliktiem.
EDSO ir vienīgā reģionālā drošības organizācija, kas apvieno Austrumus un Rietumus, t.i., Krieviju un ASV. Tomēr pēdējos gados plašsaziņas līdzekļu ziņojumos ir norādīts, ka darbs organizācijas ietvaros ir bloķēts un Krievija to izmanto sabotāžai un spiegošanai.