Vēsā 2025. gada vasara - vai globālā sasilšana "paņēmusi pauzi"?
2025. gada vasara pārtrauca karstuma rekordu virkni. Pirmo reizi pēdējo divu gadu laikā vidējā temperatūra trīs mēnešu garumā (no maija līdz jūlijam) saglabājās zem +1,5 °C robežas, kuru lielākā daļa pasaules valstu apņēmās nepārsniegt Parīzes nolīgumā 2015. gadā.
ES Klimata dienests "Koperniks" (C3S) ceturtdien ziņoja, ka jūlijs bija tikai par 1,25 °C siltāks. Tomēr tas joprojām ieņēma satraucošo trešo vietu karstāko jūliju sarakstā mūsdienu vēsturē - pēc rekorda 2023. gadā un otrās vietas 2024. gadā.
Neliela globālās sasilšanas "pauze" sekoja pēc karsta gada sākuma: janvāris bija rekordkarsts, neskatoties uz "La Niña" parādību Klusajā okeānā, kas parasti izraisa temperatūras pazemināšanos visā pasaulē, raksta BBC.
Tomēr Kopernika centra zinātnieki iesaka pārāk nesapriecāties. "Temperatūras rekordu sērija ir beigusies - vismaz pagaidām. Taču tas nenozīmē, ka klimata pārmaiņas ir apstājušās," sacīja C3S vadītājs Karlo Buontempo.
"Jūlijā mēs joprojām novērojām globālās sasilšanas sekas: ekstremālu karstumu un katastrofālus plūdus," sacīja Buontempo. "Ja mums neizdosies īsā laikā stabilizēt siltumnīcefekta gāzu koncentrāciju atmosfērā, mūs gaida ne tikai jauni temperatūras rekordi, bet arī šo seku saasināšanās - un mums tam jābūt gataviem."
Jūlijs nebija vēss visur. Parasti karstāks laiks bija Himalajos, Ķīnā, Japānā un daļā Eiropas teritorijas. Turcijā tika pārspēts nacionālais rekords - termometra stabiņš sasniedza 50,5 °C.