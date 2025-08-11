Dzīve kļūst dārgāka: lombardos iegriežas pat vidusslānis
Lombardos Igaunijā zelta uzpirkšanas apjomi pieauguši piecas reizes. Pēc uzņēmuma "Luutar" vadītājas Lūles Emmaras teiktā, iemesls tam ir gan pasaules cenu kāpums dārgmetāliem, gan cilvēku finansiālās grūtības.
"Ja iepriekš mēnesī vidēji iegādājāmies 1,2 kilogramus zelta, tad tagad iegādājamies jau 6 kilogramus" stāsta uzņēmuma "Luutar" vadītāja Lūle Emmara. Pēc viņas teiktā, galvenais iemesls pašreizējai "zelta drudzim" ir straujš zelta uzpirkšanas cenu kāpums.
"Ja pirms gada par visizplatītāko juvelierizstrādājumu zeltu Igaunijā - 585. proves - maksāja 28 eiro par gramu, tad tagad cena sasniegusi jau 53 eiro," skaidro Emmara. "Mēs sekojam pasaules zelta tirgus cenām un neizslēdzam iespēju uzpirkšanas cenu palielināt vēl vairāk," viņa piebilst.
Emmara norāda, ka starp lombardu klientiem aizvien vairāk ir vidusšķiras pārstāvju, kuriem līdz algai pietrūkst daži simti eiro. Tomēr visbiežāk zeltu pārdod tie, kas vienkārši vēlas veiksmīgi izmantot izdevīgo tirgus situāciju, raksta "Postimees.ee".
"Redzam, ka starp izstrādājumiem ir daudz rotaslietu no padomju laikiem ar 583. provi - tas liecina, ka tās ilgi glabātas, bet tagad ir labs brīdis pārdošanai," stāsta Emmara. Lombardos "Luutar" pieaug arī klientu skaits, kuri ņem ātro kredītu pret ķīlu.
Pēc Emmaras teiktā, starp viņiem ir daudzi, kas ekonomiskā uzplaukuma laikā iegādājās dažādas mantas, bet tagad nolēmuši tās pārvērst naudā. Tomēr pieaudzis arī to cilvēku skaits, kuri ir spiesti aizņemties sarežģītās finansiālās situācijas dēļ.
"Iemesli ir dažādi - kādam steidzami jāiegādājas jauna sadzīves tehnika utt., bet kopumā aizdevumu skaita pieaugumu būtiski ietekmē problēmas ar ekonomisko situāciju, un tas ir ļoti skaidri redzams," viņa norāda. Uzņēmumam "Luutar" ir filiāles visā Igaunijā, un, kā uzsver Emmara, tas ļauj precīzi sekot iedzīvotāju reālajām problēmām.
"Ir acīmredzama atšķirība starp to, ko cilvēki ieķīlā Tallinā un Tartu, un to, ko nes uz lombardu Vīlandē vai Valkā," viņa saka. "Ja Tallinā ieķīlā "Rolex" pulksteņus, tad Vīlandē ko tādu neredzam - dzīves līmeņa atšķirība starp šīm pilsētām ir milzīga," situāciju raksturo uzņēmuma vadītāja.