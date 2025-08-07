Atklāts, ar kādu nosacījumu Tramps varētu tikties ar Putinu
ASV prezidents Donalds Tramps tiksies ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu tikai tad, ja Putinam būs sarunas arī ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, ceturtdien vēsta laikraksts "New York Post", atsaucoties uz Baltā nama pārstāvi.
"Lai tikšanās varētu notikt, Putinam ir jātiekas ar Zelenski," sacījis avots. Tiesa, nav skaidrs, vai domāta Putina un Zelenska divpusēja tikšanās vai arī Tramps pieprasa trīspusējas sarunas.
Par iespējamo Putina un Trampa tikšanos dienu iepriekš ziņoja laikraksts "New York Times". Pēc laikraksta sarunbiedru teiktā, ASV prezidents savus nodomus paudis telefonsarunā ar Eiropas līderiem 6.augustā.
"New York Times" publikācija minēta Trampa tikšanās vispirms ar Putinu, bet pēc tam jau Trampa tikšanās ar Putinu un Zelenski. Maskava vēlāk paziņoja, ka Krievija un ASV ir panākušas "principiālu vienošanos" par Putina un Trampa tikšanos. "No amerikāņiem tika saņemts priekšlikums, kas mums šķiet diezgan pieņemams," sacīja Krievijas diktatora palīgs Jurijs Ušakovs.
Tomēr "New York Post" norāda, ka, "runājot ar presi, Tramps pauda piesardzīgu attieksmi attiecībā uz tikšanās perspektīvām", skaidrojot, ka jau ir piedzīvojis vilšanos Maskavas tukšo miera solījumu dēļ. "Viņš skaisti runā un pēc tam visus bombardē," ASV prezidents sacīja par Krievijas diktatoru.
Tikmēr Krievijas diktators ceturtdien jau kārtējo reizi paziņojis, ka neesot izpildīti "noteikumi", lai tiktos ar Zelenski.