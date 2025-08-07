Korgiju skrējiens 2025 - Viļņa kļūst par Eiropas korgiju galvaspilsētu
Augusta beigās Lietuvas galvaspilsētas ielas piepildīs karaliskie korgiji un viņu saimnieki, jo jau ceturto reizi Viļņā notiks Korgiju skrējiens.
23. un 24. augustā Viļņas apmeklētājus gaidīs Pasaules korgiju saiets, tērpu konkurss, suņiem veltīta izstāde un daudz kas cits.
Tiks piedāvātas visdažādākās izklaides iespējas suņu mīļotājiem un ģimenēm. Pasākums ik gadu pulcē vairāk nekā 100 korgiju no visas pasaules, kuri sacenšas dažādās kategorijās, pierādot, kurš ir izturīgākais, veiklākais un piemīlīgākais korgijs. Pērn korgiju sacensību pasākumus klātienē vēroja ap 7000 pilsētas iedzīvotāju un viesu.
“Mēs esam saviļņoti redzēt to, kā Korgiju skrējiens no vienkāršas iniciatīvas draugu lokā ir kļuvis ne tikai par Viļņas tradīciju, bet arī par starptautiskiem svētkiem, kas piesaista dalībniekus un skatītājus no kaimiņvalsīm un no tādām tālākām zemēm kā Vācija un Austrija. Pagājušajā gadā pasākumu atspoguļoja "BBC", "Deutsche Welle", "FOX" un citi starptautiski mediji. Aplēsts, ka par Korgiju skrējienu uzzinājusi ap 300 miljonu liela auditorija, kas mums uzliek vēl lielāku atbildību radīt aizraujošus svētkus visiem,” stāsta Korgiju skrējiena organizators Edvinas Miškas.
Programmā – skrējiens, tērpu konkurss, Pasaules korgiju saiets un daudz kas cits
Korgiju skrējiens sestdien, 23. augustā, norisināsies Viņģa parkā, kur četrkājainie mīluļi sacentīsies sprinta sacīkstēs – 50 metru skrējienā stilizētā stadionā ar ietilpību līdz pat 6000 skatītāju. Skaļākās un varenākās korgiju balss īpašnieks tiks noskaidrots konkursā “Skaļākais rējiens”, savukārt atjautīgāko korgiju kronēs konkursā “Gudrākais korgijs”. Būs arī tērpu konkurss, kurā suņi tiks ietērpti visdažādākajos kostīmos. Savukārt svētdien, 24. augustā, korgiji un viņu piekritēji pulcēsies Rātsnama laukumā, kur notiks Pasaules korgiju saiets, pulcējot korgijus no ASV, Īrijas un Polijas, izmantojot portāla skulptūru – īpašu mākslas darbu, kas visas šīs pilsētas savienos reāllaikā.
Suņiem draudzīgs sabiedriskais transports
Visērtāk nokļūt Viļņā kopā ar savu četrkājaino draugu var ar personīgo transportlīdzekli, tomēr, ja tādas iespējas nav, lieliska alternatīva ir vilciena reisi, kas atļauj pārvietošanos ar mājdzīvniekiem. Tomēr jāņem vērā, ka, ceļojot ar suni, kas sver vairāk par 8 kg, būs jāiegādājas papildu biļete.
Iegādājoties biļetes tiešsaistē, iespējams redzēt dzīvniekiem piemērotās vietas, bet tā ir tikai rekomendācija – ikviens pasažieris var izvēlēties jebkuru vietu 2. un 3. klasē. Viļņas sabiedriskajā transportā ikviens pasažieris var pārvietoties kopā ar savu mājdzīvnieku, tomēr dzīvniekam ir jābūt īpašā transportēšanas konteinerī, kastē vai somā. Ja suns ir lielāka izmēra, tam ir nepieciešams uzpurnis (izņemot šķirnes, kurām uzpurņi nav piemēroti). Tāpat sunim ir jābūt pavadā, kuras garums nepārsniedz 50 cm.