ASV vēstnieks NATO: sekundārās sankcijas izbeigs Krievijas spēju finansēt karu

"Galvenais ir tas, ka Putinam ir nepieciešams pārdot savu naftu. Viņš to pārdod Ķīnai. Viņš to pārdod Indijai. Viņš to pārdod Brazīlijai. Un šīm valstīm tagad ir diezgan liela ietekme, jo tās veic darījumus ar Krieviju, un Krievijai nebūs draugu. Viņai nebūs tirdzniecības partneru. Un viņu iespējas finansēt šo karu beigsies," viņš sacīja intervijā izdevumam "Newsmax".