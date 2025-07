Serbijas prezidents Vučičs apsūdz Putina draugu, slaveno režisoru Kusturicu valsts apvērsuma gatavošanā

Serbiju plosa nemieri pēc tam, kad 2024. gada 1. novembrī Novisadā sabruka nesen renovētās galvenās dzelzceļa stacijas jumts, paņemot 16 cilvēku — gan bērnu, gan jauniešu, gan sirmgalvju — dzīvības. Drīz Belgradā sākās protesti, kas laika gaitā izplatījās arī citos Serbijas pilsētās, un to dalībnieki prasīja neļaut vainīgajiem izvairīties no atbildības, kā arī Novisadas mēra un Serbijas premjerministra Miloša Vučeviča atkāpšanos. 28. janvārī Vučevičs paziņoja par demisiju, to izdarīja arī Novisadas mērs. Pēc tam demonstranti pieprasīja valdības atkāpšanos un jaunas vēlēšanas. Vučičs atteicās izpildīt prasības un paziņoja, ka viņu neuztrauc protesti. 28. jūnijā Belgradā notika kārtējās protestētāju un policijas sadursmes, desmitiem cilvēku tika aizturēti.