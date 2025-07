Tramps: iespēja panākt tirdzniecības vienošanos ar ES​​​​​​​ "50 pret 50"

ES cenšas noslēgt vienošanos, kas ļautu izvairīties no jaunu muitas tarifu ieviešanas. Šobrīd ES draud 50% muitas tarifs tēraudam un alumīnijam, 25% — automašīnām un to detaļām, kā arī 10% nodeva lielākajai daļai citu preču. Tramps jau ir brīdinājis, ka no 1. augusta šie tarifi pieaugs līdz 30%, ziņo "Sky News". Jau ziņots, ka šis termiņš netiks pagarināts, svētdien paziņoja Savienoto Valstu tirdzniecības ministrs Hovards Latniks.