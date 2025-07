ES ierosina “visambiciozāko” budžetu līdz šim; Vācija plānu noraida

Viens no ierosinātajiem jaunajiem līdzekļu piesaistes veidiem bija nodoklis lielajiem Eiropas uzņēmumiem, kuru gada apgrozījums pārsniedz 50 miljonus eiro. Bet aptuveni 58 miljardi eiro gadā bija paredzēts iegūt no oglekļa robežnodokļa un e-atkritumu apstrādes nodevām. Lai atmaksātu Covid-19 laika parādu, budžeta plānā bija paredzēts nedaudz palielināt ES dalībvalstu iemaksas – no 1,13 līdz 1,15 procentiem.