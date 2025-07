Izraēla pastiprina kontroli uz robežas ar Sīriju...

Interneta laikraksts "The Times of Israel" ziņo, ka uz Izraēlas robežas ar Sīriju šodien izcēlies haoss. Aptuveni 1000 Izraēlas druzu pārrāva žogu un iegāja Sīrijas teritorijā, bet desmitiem druzu no Sīrijas mēģināja iekļūt Izraēlā.