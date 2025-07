Princim Viljamam drīz būs jāšķiras no vecākā dēla, prinča Džordža, jo jāievēro nepatīkama karaliskā tradīcija

Tāpat ir nācies dzīvot arī princim Viljamam un arī pašreizējam karalim Čārlzam III, kad viņš vēl bija Velsas princis. Bijušais Čārlza ģimenes pilots Greiems Lorijs izdevumam “OK!” izteicās, ka arī mazā Džordža tēvam, princim Viljamam nācās no 12 gadu vecuma piedzīvot šādu atšķirtību no tēva. “Mēs lidojām visi četri — princis [Čārlzs], princese [Diāna], princis Viljams un princis Harijs – līdz brīdim, kad Viljamam palika 12 gadi. Pēc tam viņam bija jālido ar atsevišķu lidmašīnu, un mēs drīkstējām visus četrus vest kopā tikai tad, ja bija rakstiska atļauja no Viņas Majestātes.”