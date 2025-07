Vēl viena valsts pasaules kartē? Jaunkaledonija iegūst īpašu statusu Francijas sastāvā

Jaunkaledonija, kurā dzīvo aptuveni 270 000 cilvēku un kura atrodas Klusā okeāna dienvidrietumos gandrīz 17 000 kilometru attālumā no Parīzes, Francijas valdījumā atrodas kopš 1853.gada. Pēc Otrā pasaules kara tā kļuva par Francijas aizjūras teritoriju, un 1957.gadā visiem kanakiem tika piešķirta Francijas pilsonība. Kanaki ir daudz cietuši no segregācijas un diskriminācijas un jau sen centušies atbrīvoties no Francijas varas.