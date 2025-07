"Palikuši nopietni jautājumi." Patiesība par "napalma meiteni", vienu no slavenākajām fotogrāfijām pasaulē

"Kad atgriezos birojā, es uzsaucu: Man ir ļoti īpaša fotogrāfija! Visi pagriezās," BBC janvārī stāstīja pats Uts. Pēc viņa teiktā, fotoredakcijā bijis tikai fotolaboratorijas redaktors Isidzaki, tāpēc Uts stāvējis blakus Isidzaki, kamēr tas izrādījis filmiņu. Tad Isidzaki parakstīja filmu ar Uta vārdu un aiznesa fotogrāfiju uz galveno nodaļu. "Visi ieraudzīja fotogrāfiju, un [kāds] piezvanīja manam bosam, galvenajam fotoredaktoram Horstam Fāsam, lai viņš nekavējoties atgrieztos no pusdienām," sacīja Uts. Pēc Uta teiktā, Fāss ieradies agrāk par fotoredaktoru Karlu Robinsonu, un abi strīdējušies par to, vai nosūtīt fotogrāfiju. Robinsons, kuram bija uzdots uzrakstīt parakstus, uzskatīja to par nepiemērotu, jo uz tās bija kaili cilvēki, taču viņa viedokli neņēma vērā.