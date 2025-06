Igaunija gatava uzņemt F-35 iznīcinātājus, kas spēj nest kodolieročus

Arī Vācija, kurai nav savas kodolaizsardzības, ir diskutējusi par to, kā papildināt tās vienošanos ar ASV par kodolmateriālu koplietošanu, lai stiprinātu atturēšanu pret Krieviju. Vācijas jaunais kanclers Frīdrihs Mercs ir aicinājis rīkot sarunas ar Lielbritāniju un Franciju par to, kā to atturēšanas sistēmu varētu paplašināt, lai tā aptvertu Vāciju un citas reģiona valstis.