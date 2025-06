Roberta Fico populisms radikāli izmaina dzīvi Slovākijā

Tas nostāda "Smer" partiju nestabilā situācijā. No vienas puses, tā politiskās izdzīvošanas dēļ ir atkarīga no radikāli noskaņotiem vēlētājiem. No otras puses, "Smer" riskē zaudēt piekļuvi ES finansējumam un tās uzticamību, ja turpinās graut tiesiskumu. ES jau tāpat rūpīgi pēta demokrātijas vājināšanos Slovākijā, un jebkāda tiesu neatkarības tālāka erozija var izraisīt nopietnas finansiālas un politiskas sekas.