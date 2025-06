Lietuva varēs noteikt nacionālās sankcijas Krievijai un Baltkrievijai

Kopš 2022. gada 24. februāra, kad Krievija sāka atkārtoto iebrukumu Ukrainā, ES ir pieņēmusi 17 sankciju pakotnes. Sankcijas ir vērstas gan pret konkrētām personām, gan ekonomikas jomām un uzņēmumiem. Šīs sankcijas ir vērstas gan pret konkrētām personām, gan Krievijas ekonomikas nozarēm un uzņēmumiem. Lietuva ir noteikusi savas nacionālās sankcijas Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem. Tās ietver ieceļošanas ierobežojumus, uzturēšanās atļauju izsniegšanas ierobežojumus un papildu drošības pārbaudes personām, kas ierodas no valstīm ārpus ES. Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem ir aizliegts ievest vai izvest no Lietuvas Ukrainas hrivnas, kā arī aizliegts ievest vai izvest no Lietuvas Krievijas vai Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības produktus un barību.