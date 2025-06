Zinātnieki ieintriģēti pēc novērotā Černobiļas rezervātā: "Šādi mirkļi ir ne tikai aizkustinoši, bet arī vērtīgi"

Kā teikts rezervāta paziņojumā sociālajā tīklā, speciālisti to novēro jau pietiekami ilgu laiku un norādījuši, ka šis zirgs vienmēr ir vientuļš. "Pamanīts jau sen. Pie vecās, pussabrukušās fermas. Vienmēr viens, vienmēr piesardzīgs. Sajaukt to ar citu nav iespējams: raksturīgais gaišais plankums uz pieres padara viņu atpazīstamu. Tieši pateicoties šai īpatnībai, pētnieki to nodēvējuši par Baltpieri," informēja speciālisti.